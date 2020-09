Vielleicht liegt es an der Mode der Achtziger und an die der Neunziger, die nicht unbedingt zu den Highlights des guten Geschmacks zählen. Prinz Harry hat jedoch seine eigene Theorie: «Ich bin mir sicher, dass unsere Mutter wirklich Befriedigung daraus zog, mich und William in die bizarrsten Outfits zu stecken – normalerweise passend zueinander», sagte er bereits 2017 in einem Dokumentarfilm.