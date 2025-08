Diese Cousinen stehen Prinzessin Charlotte zur Seite

Wie cool wäre es, wenn man zusammen mit seiner Schwester royale Termine gemeinsam absolvieren könnte? Hinter vorgehaltener Hand tuscheln, sich in herausfordernden Situationen Mut zusprechen, genau wissen, was die andere in diesem Moment denkt und fühlt. Genau so scheint es Kronprinzessin Leonor (19) und Prinzessin Sofia (18) von Spanien manchmal zu gehen, wenn man Bilder von gemeinsamen Auftritten betrachtet.