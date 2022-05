Schlagersängerin Francine Jordi (44) freut sich, dass ihr Mami Margrit Lehmann (77) auch im Erwachsenenleben immer an ihrer Seite ist. In der Freizeit und bei der Arbeit: «Das Bild ist bei unseren letzten gemeinsamen Ferien im Emmental entstanden. Es zeigt uns genau so, wie wir sind: fröhlich, positiv, das Leben liebend und nicht nur Mutter und Tochter, sondern auch Freundinnen. Von ihr durfte ich schon so viel lernen: Respekt, Zufriedenheit, Dankbarkeit, Nächstenliebe, aber auch Praktisches wie Kochen, Singen und Putzen. Am Muttertag essen wir immer mit der ganzen Familie. Sollte ich ein Konzert haben, kommen die Eltern mit.»