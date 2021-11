Mit ihrem Kinderbuch-Projekt liegt Meghan im Trend. Sie ist bei weitem nicht die einzige berühmte Person, die sich als Kinderbuchautorin versuchte. Sogar in der Royal Family gibt es zwei Vorreiter: Sarah Ferguson, 61, hat eine Kinderbuchreihe über den kleinen Hubschrauber «Budgie» geschrieben und Prinz Charles, 72, veröffentlichte 1980 das Kinderbuch «The Old Man of Lochnagar». Der Gewinn aus dem Verkauf ging damals an die königliche Wohltätigkeitsorganisation «The Prince's Trust».