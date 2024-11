Ich bin ebenfalls dafür, dass man Kinder zum Beispiel am Mittagstisch nicht nur als Gruppe, sondern auch individuell ansprechen sollte. Jede Person soll seine eigenen Momente der Aufmerksamkeit erhalten, um von sich und seinem Erlebten zu erzählen, um Fragen zu stellen, Entscheide zu fällen, aber auch um Aufgaben zu übernehmen. Wie geht es George, was hat Charlotte in der Schule erlebt, möchte Louis noch etwas Teigwaren, was beschäftigt Mia, was möchte Noah am Nachmittag machen und kann Emma heute den Tisch abräumen?