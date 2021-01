Eli Simics zweijährige Tochter fordert Privatsphäre

Seither hat Mia Eli bereits ein paar Mal aus dem Zimmer geschickt. Eli respektiert die Grenzen ihrer Tochter. «Ich habe angefangen, an die Kinderzimmertür zu klopfen und zu fragen, ob ich reinkommen darf, wenn ich zum Beispiel die Wäsche in den Schrank räumen möchte.» Auch wenn Mia auf dem Häfeli sitzt, muss Mami nun manchmal den Raum verlassen. Für Eli völlig ok. Sie findet es unfair und schlimm, wenn Eltern ihren Kindern keine Privatsphäre gönnen. «Wir Erwachsenen brauchen das ja auch.»