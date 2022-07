So viele Kinder hat Errol Musk gezeugt

Gleich vorweg: So klar lässt sich die Anzahl Kinder, die Errol Musk in seinen 76 Jahren auf der Welt gezeugt hat, gar nicht benennen. Offenbar gibt es aktuell sechs Frauen, die behaupten, er sei der Vater ihrer Kinder. Was wir aber wissen ist, dass Errol Musk 1970 das Model Maye Haldeman Musk geheiratet hat. Mit ihr zeugte er drei Kinder: Elon, Kimbal und Tosca. Nach neun Ehejahren liessen sich Errol und Maye scheiden. Musks Vater lernte daraufhin Heide Bezuidenhout kennen, die zwei Kinder mit in die Ehe brachte (darunter auch seine Lieblingsstieftochter Jana, mit der er nun zwei Kids hat). Zwei weitere Kinder entstanden in der Ehe mit Heide. Zwei danach noch mit Jana. Errol Musk ist also auf dem Papier der Vater von sieben biologischen Kindern.