Als der Kleine mit vier Wochen am Rotavirus erkrankte und ins Spital musste, waren Fabienne Wernly und ihr Mann Lucio Wieland stets an der Seite ihres Sohnes. Tapfer hat die Familie diese schwierige Zeit überstanden und Emilio hat sich seither wunderbar entwickelt. «Er liebt es zu trommeln und Musik zu hören. Wenn das Lied «Someone You Loved» von Lewis Capaldi im Radio läuft, lässt er alles stehen und liegen und hört konzentriert zu» sagt Wernly.