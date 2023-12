Neues Familienleben nach dem Spitzensport

Es sind die ersten Weihnachten für die Familie van Berkel ohne Spitzensport und Trainingspläne. Im Juli ist Papi Jan zurückgetreten – mit einem letzten Sieg beim Ironman Switzerland in der Tasche. «Ich bin fein mit dem Rücktritt und fühle mich in meinem neuen Leben angekommen», erzählt Jan van Berkel, 37. Er hat eine neue Aufgabe gefunden. Seit Oktober arbeitet er für ein Start-up in Zürich, 80 Prozent. Er hilft mit, eine App zu entwickeln, die Menschen animieren soll, sich mehr zu bewegen. Wer mitmacht, kann Punkte sammeln und diese dann einlösen und sich so neue Laufschuhe, ein Coaching oder einen Startplatz bei einem Wettkampf verdienen. Also ein Belohnungssystem für viel Bewegung. «Eigentlich hat sich gar nicht so viel geändert», meint er lachend. «Auch jetzt möchte ich bewirken, dass möglichst viele Menschen Sport treiben.»