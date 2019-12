Sieh an, George und Charlotte dürfen auch mal ans Tablet. Papa William verriet, dass sich die beiden darauf gerne die Trickfilmserien «Peppa Wutz» oder «Feuerwehrmann Sam» anschauen. Damit der Medienkonsum nicht aus dem Ruder läuft, gibt es eine Regel: Erlaubt ist höchstens eine Stunde am Tag. George findet es besonders toll, wenn seine Eltern mit ihm zusammen Cartoons schauen. «Man muss dann immer so tun, als sei es wahnsinnig interessant», sagte William in einem Interview. Das kommt uns bekannt vor.