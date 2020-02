Inspirierende Rede von Oscar-Gewinnerin Laura Dern

Es gibt so viel, das wir unseren Eltern verdanken

Für ihre Nebenrolle in «Marriage Story» hat US-Schauspielerin Laura Dern den Oscar gewonnen. In ihrer Rede dankte sie ihren Eltern, die sie als Vorbilder bezeichnet. Da mussten wir doch glatt daran denken, was unsere Eltern alles toll gemacht haben.