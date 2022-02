Wernlys Mann hat bei der Namenswahl nachgegeben

Dass ihr Baby Matteo heissen soll, das spürte Fabienne Wernly schon bevor sie wusste, dass sie einen Jungen erwartet. «Irgendwie war dieser Name plötzlich ganz präsent.» Ihr Mann, Lucio Wieland, habe eigentlich den Namen Timo favorisiert. Nach einigem Hin und Her und Rücksprache mit Emilio, der schliesslich auch ein Wörtchen mitreden durfte, wurde sich die Familie jedoch einig: Matteo wird der erste Name des Jungen, Timo der zweite.