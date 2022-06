Fiona Erdmann verrät Namen der Tochter

Die ehemalige «Germany's next Topmodel»-Kandidatin Fiona Erdmann (33) hat den Namen ihrer Tochter verraten. In einem Instagram-Post, der ein süsses Mutter-Tochter-Bild zeigt, schrieb die Influencerin: «Und ihr Name ist... Neyla May.» Zudem fügte sie den 11. Mai als Geburtstermin hinzu.