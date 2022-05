Fürstin Charlène versucht, verlorene Monate aufzuholen

Fürstin Charlène scheint die wiedergefundene Nähe zu ihren Kindern sehr zu geniessen. Nachdem sie sich aufgrund gesundheitlicher Probleme monatelang getrennt von ihrer Familie in Südafrika aufhielt und nach der Rückkehr im November 2021 gleich wieder in eine Klinik eingewiesen wurde, kehrte sie Mitte März dieses Jahres zurück an den monegassischen Hof. Anfang Mai hatte sie ihren ersten offiziellen Auftritt seit ihrem Klinikaufenthalt hingelegt und gemeinsam mit ihrer Familie die Formel-E-Weltmeisterschaft in Monaco besucht. Dabei war klar zu erkennen, dass Charlène trotz schwieriger Monate, die hinter ihr liegen, eine innige Beziehung zu ihren Kindern pflegt. Sie suchte sowohl zu Gabriella wie auch deren Zwillingsbruder Jacques immer wieder Körperkontakt und schreckte nicht davor zurück, die beiden – ganz unroyal – vor aller Augen in die Arme zu nehmen.