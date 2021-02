Gigi Hadid holt sich Erziehungstipps bei Blake Lively

Gigi Hadid, 25, ist noch ganz frisch im Mutter-Business, hat aber schon klare Vorstellungen davon, wie sie ihre Tochter Khai, 5 Monate, aufziehen will: Sie und ihr Freund, Zayn Malik, 28, planen, mit Khai auf der bäuerlichen Familienfarm in Pennsylvania zu leben. «Das Grün und der einfache Lebensstil ähneln dem, was mich als Kind geerdet hat. Das ist für uns sehr wichtig», sagt das Model in der US-Vogue.