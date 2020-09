Zum 48. Geburtstag gabs nicht nur für sie selbst Geschenke, Gwyneth Paltrow überraschte auch ihre Fans und Follower: Für die vielen Glückwünsche bedankte sie sich auf Instagram mit einem Foto von sich in ihrem «Geburtsanzug» – also splitternackt! Dabei machte sie auch gleich noch Werbung für ein Produkt ihres Lifestyle-Brands Goop, dank dem sie sich überhaupt getraue, sich so zu zeigen.