Finanzielle Sicherheit: Ältere Väter sind beruflich etabliert und stehen oft fester im Leben als junge. Sie sind weniger von Sorgen geplagt und haben eher die finanziellen Mittel, sich um ihr Kind kümmern zu können.

Gewünschte Wunschkinder: Die Lebenserfahrung trägt dazu bei, dass sich Männer, die im Alter noch einmal Vater werden wollen, oft differenziert mit der Familiengründung auseinandersetzen. Kinder von älteren Vätern sind also nicht selten echte Wunschkinder!

Altersmilde: Ganz besonders in der Vaterschaft gilt: Das Alter macht milde. Man geht die Sache tendenziell entspannter an als in jungen, sorgengeplagten Jahren. Und gute Nerven kann man beim Zusammenleben mit kleinen Kindern besonders gut gebrauchen.

Kein FOMO: Die Angst, etwas zu verpassen, hält sich bei Menschen in fortgeschrittenem Alter eher in Grenzen. Späte Väter haben ihre Sturm-und-Drang-Zeiten hinter sich gebracht und fühlen sich durchs Familienleben eher bereichert als eingeschränkt.

Zweite Chance: Gerade die heutige Rentner-Generation wurde noch mit alten Rollenbildern gross. Viele von ihnen bereuen, als junge Väter zu wenig für ihre Kinder dagewesen zu sein. Mit einem Nachzügler-Kind geniessen sie im Alter eine zweite Chance.

Gesundheit: Auch wirkt sich der Alltag mit einem Kind förderlich auf die körperliche und geistige Fitness eines Menschen aus. So belegen Studien, dass etwa Grosseltern, die sich um ihre Enkelkinder kümmern, länger leben.