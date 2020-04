Einigen passt es aber gar nicht, dass ein Junge statt Playstation oder Fussball zu spielen auch mal Mädchen- oder Frauenkleider tragen will. In zahlreichen Kommentaren wird dieses Verhalten als schwul bezeichnet. In einem weiteren Schritt gehen einige Follower so weit, die Hautfarbe ins Spiel zu bringen: «Wir schwarzen Leute würden nie so spielen. Dieses Video beweist, wie weiss Halle ist. Das habe ich den Leuten schon immer gesagt.»