Im Gespräch wird auch klar, dass es Heidi Klum sehr wichtig ist, dass ihre Kinder eine gute Beziehung zueinander haben. Wie ihr das bei euren Kindern fördern könnt, lest ihr hier. Heidi Klum trichterte es ihrer Erstgeborenen so ein: «Meine Mama sagte mir immer, ich solle meine Geschwister unterstützen, und das tat ich nicht wirklich, bis sie mir immer damit in den Ohren lag», erzählt Leni. «Jetzt mache ich das eher», findet sie. Ihre Mama sieht das offenbar nicht ganz gleich: «Ach ja? Bitte weise mich beim nächsten Mal darauf hin», meint sie schmunzelnd.