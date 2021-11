Vielleicht liegt das auch an ihrer lieben Nachbarin Ellen. Denn die Talkmasterin gibt selbst zu, total in die Sussex-Familie vernarrt zu sein. «Ich kann euch gar nicht sagen, wie süss sie sind», schwärmte sie nach einer früheren Begegnung, als Archie noch ein Baby war. «Ich durfte den kleinen Archie füttern und halten. Sie sind das süsseste Paar, so bodenständig.»