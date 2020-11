Keine zwei Wochen ist es her, seit US-Sängerin und Schauspielerin Hilary Duff, 33, die freudige Botschaft mit der Welt teilte – nach Luca, 8, und Banks, 2, folgt 2021 Baby Nummer drei! Ehemann Matthew Koma, 33, schrieb auf seinem Profil: «lol quarantine was fun», was soviel heisst wie «Haha, die Quarantäne hat Spass gemacht.»