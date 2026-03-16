Hilfe, mein Kind will partout nicht alleine einschlafen!

Wenn sich der Tag dem Ende zuneigt und die Zubettgehzeit näher rückt, brauchen viele Kinder vor allem eines: Nähe. Entgegen verbreiteter Erwartungen ist selbstständiges Einschlafen kein Meilenstein mit festem Datum. Im Gespräch mit SI Online erklärt die Schlafberaterin Sibylle Lüpold von «1001 Kindernacht», weshalb Kinder abends oft mehr Unterstützung brauchen als tagsüber, wie Eltern behutsam vorgehen können und warum Druck beim Einschlafen der falsche Weg ist.
Liebe Frau Lüpold, gibt es ein Alter, ab dem ein Kind alleine einschlafen sollte?
Nein, das gibt es meiner Meinung nach nicht. Der Name 1001kindernacht kommt daher, dass ich nach vielen Jahren Beratungserfahrung festgestellt habe, dass sehr viele Kinder mit drei Jahren (also ca. 1001 Nächten) in der Lage sind, gut ein- und die ganze Nacht durchzuschlafen. Wenn Kinder aber auch nach dem dritten Geburtstag abends und nachts noch Unterstützung brauchen, ist gar nichts falsch daran. Die Nacht durchzuschlafen gelingt meist früher als allein einzuschlafen.
Ich persönlich sehe das Einschlafbegleiten tatsächlich als wertvollste Bindungszeit und so würde ich in diesem Moment zuletzt Autonomie erwarten. Das Bindungssystem wird durch Dunkelheit und Müdigkeit zusätzlich aktiviert – so erstaunt es nicht, dass Kinder tagsüber zeitweise allein zurecht kommen, jedoch nicht beim Einschlafen. Einschlafen gelingt nur durch Entspannung (bei allen Menschen, egal welchen Alters!). Kleine Kinder können sich nur in der Nähe ihrer Bindungspersonen wirklich sicher fühlen und dadurch in die Entspannung gelangen. Ein Kind, das allein einschläft, ist nicht autonomer als ein Kind, das von seinen Eltern begleitet werden möchte.
Wie können Erziehungsberechtigte ihre Kinder dennoch an das Selber-Einschlafen ranführen und ab wann sollten sie das tun?
Vor dem dritten Geburtstag würde ich ein Kind nicht allein einschlafen lassen, aus oben genannten Gründen und auch, weil die Eltern-Kind-Bindung genau in diesem Moment besonders gestärkt wird. Meistens wird das Einschlafbegleiten nur dann als mühsam empfunden, wenn es lange dauert. In diesem Fall kann eine Schlafberatung hilfreich sein, um die Ursache und Wege zu finden, damit es schneller geht.
Bei älteren Kindern können die Eltern das Kind nach dem Abendritual (zum Beispiel Geschichten erzählen) kurz allein lassen, indem sie sagen: ‹Warte auf mich, ich muss noch rasch den Geschirrspüler ausräumen. Dann komme ich gleich wieder.› Während das Kind im Bett und im Dunkeln auf Mama oder Papa wartet, schläft es eventuell ein. Wichtig ist, das Kind anfangs nur ganz kurz warten zu lassen und auf jeden Fall zu ihm zurück zu gehen, damit es nicht das Vertrauen verliert. Dann kann diese Wartezeit langsam ausgedehnt werden.
Ist es «schlimm», wenn ein Kind im Kindergarten-Alter noch nicht alleine einschlafen kann?
Überhaupt nicht. Der Kindergartenstart ist für ein Kind oft eine grosse Herausforderung und Kinder brauchen abends beim Einschlafen wieder mehr Begleitung, um diese Hürde gut zu bewältigen. Im Dunkeln im Bett zu liegen, kann zu Gedankenkreisen und quälenden Sorgen oder Ängsten führen. Im Kindergarten- und Grundschulalter kommt zudem das Thema Tod ins Bewusstsein des Kindes, was besonders beim Einschlafen Ängste auslösen kann. Die Nähe der Eltern hilft auch da, entspannter einzuschlafen.
Was tun, wenn das Kind trotz allem partout nicht mal probieren will, alleine in den Schlaf zu finden?
Wie gesagt finde ich es je nach Alter und Entwicklungsstand sehr wichtig, das Kind in diesem sensiblen Moment zu begleiten. Wenn die Eltern sehr belastet sind, das Kind nicht begleiten können oder wollen und wenn diese Begleitung sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, kann eine individuelle Beratung sinnvoll sein, um Lösungen zu finden. Das Kind hat ja einen Grund, weshalb es nicht allein einschlafen kann (nicht will!). Diesen gilt es herauszufinden und die Bedürfnisse anders zu erfüllen.
Gibt es ein Alter, in dem Kinder meist von sich aus selber einschlafen lernen wollen?
Nein, das ist sehr individuell und hängt mit der Persönlichkeit, der Bindungssicherheit, den äusseren Umständen und verinnerlichten Erfahrungen ab. Einzelkinder und Kinder getrennter Eltern tun sich zum Beispiel länger schwer damit. Das ist völlig normal. Erstere finden es unfair, allein zu schlafen, während die Eltern den Schlafplatz teilen, zweitere brauchen verständlicherweise mehr Sicherheit.
Was raten Sie Eltern, die gestresst sind, weil das Kind selbst mit fünf Jahren noch nicht alleine einschlafen kann und will?
Die Frage ist, weshalb die Eltern gestresst sind. Sind sie tatsächlich überfordert mit der Begleitung? Muss immer nur ein Elternteil diese Aufgabe übernehmen? Dauert es sehr lange? Finden sie es eigentlich ganz schön, sorgen sich jedoch, dass das falsch ist? Wenn möglich würde ich allen Eltern empfehlen, diese Zeit zu geniessen und als Investment in die Eltern-Kind-Bindung zu betrachten. Gut ist aber sicher, wenn das Einschlafen möglichst schnell abläuft (eventuell ist der Schlafdruck nicht gross genug!), wenn die Eltern sich abwechseln können und wenn sie die Einschlafbegleitung auch als Qualitätszeit für sich selbst nutzen (zum Beispiel mit Kopfhörern Musik oder Podcast hören).
Kann man dem Kind schaden, wenn man zu lange Einschlafbegleitung macht?
Nein, in keiner Hinsicht. Im Kindergartenalter und in den ersten Schuljahren erachte ich eine Einschlafbegleitung als sehr wertvoll. So ab acht oder neun Jahren brauchen die meisten Kinder dies nicht mehr und können auch allein einschlafen. Wenn Eltern und Kind die gemeinsame Zeit weiterhin geniessen, dann spricht gar nichts dagegen. Unsere drei Söhne haben über Jahre hinweg den Schlafplatz geteilt und sind zur selben Zeit ins Bett gegangen. Mein Mann und ich legten uns noch lange kurz zu ihnen, bis sie eingeschlafen waren. In unserem hektischen Alltag war das oft der einzige Moment, um sich Erlebnisse des Tages zu erzählen. Ich hätte ohne diese Momente nur die Hälfte von dem mitbekommen, was unsere Söhne erlebt hatten. Ich denke sehr gerne an diese innigen Momente zurück, die uns stark verbunden haben. Eltern, die früh schon wollen, dass ihr Kind allein einschläft, tun sich – meiner Meinung nach – selbst keinen Gefallen. Lieber mal tagsüber vom Kind erwarten, dass es allein zurecht kommt, als beim Einschlafen.
Sollte man Kinder sanft zwingen, das Alleine-Schlafen zu lernen, oder ist es effizienter, den Druck rauszunehmen und das Kind das Tempo vorgeben zu lassen?
Zwingen und Druck in der Schlafsituation sind keine guten Ideen. Um gut (ein)schlafen zu können, müssen wir uns wohlfühlen und entspannt sein. Jedes Kind wird in seinem Tempo selbständig.
Zur Person: Sibylle Lüpold ist Gründerin und Geschäftsführerin von 1001 Kindernacht. Hier können sich Eltern online wertvolle Tipps bezüglich ganzheitlicher und bindungsorientierter Schlaferziehung holen; fürs Baby-, Kleinkind- und Schulalter. Sibylle Lüpold betreibt in Bern das gleichnamige Beratungs-, Therapie- und Kurszentrum. Ausserdem hat sie ein Buch über die Thematik geschrieben, welches hier erhältlich ist.