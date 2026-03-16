Hilfe, mein Kind will partout nicht alleine einschlafen!

Kann man dem Kind schaden, wenn man zu lange Einschlafbegleitung macht?

Nein, in keiner Hinsicht. Im Kindergartenalter und in den ersten Schuljahren erachte ich eine Einschlafbegleitung als sehr wertvoll. So ab acht oder neun Jahren brauchen die meisten Kinder dies nicht mehr und können auch allein einschlafen. Wenn Eltern und Kind die gemeinsame Zeit weiterhin geniessen, dann spricht gar nichts dagegen. Unsere drei Söhne haben über Jahre hinweg den Schlafplatz geteilt und sind zur selben Zeit ins Bett gegangen. Mein Mann und ich legten uns noch lange kurz zu ihnen, bis sie eingeschlafen waren. In unserem hektischen Alltag war das oft der einzige Moment, um sich Erlebnisse des Tages zu erzählen. Ich hätte ohne diese Momente nur die Hälfte von dem mitbekommen, was unsere Söhne erlebt hatten. Ich denke sehr gerne an diese innigen Momente zurück, die uns stark verbunden haben. Eltern, die früh schon wollen, dass ihr Kind allein einschläft, tun sich – meiner Meinung nach – selbst keinen Gefallen. Lieber mal tagsüber vom Kind erwarten, dass es allein zurecht kommt, als beim Einschlafen.