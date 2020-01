Sie ist 44 Jahre alt und zum dritten mal schwanger – und das macht sie überglücklich, wie Model und Schauspielerin Milla Jovovich diese Woche auf Instagram schrieb. Zumal die Mutter von zwei Töchtern (Ever, 12, und Dashiel, 4) vor drei Jahren eine Not-Abtreibung erleiden musste. Doch sie gibt offen zu, dass sie sich in dieser Schwangerschaft in ihrem Körper überhaupt nicht mehr wohl fühlt: «Elefantenfesseln, Rückenschmerzen, in den Hüften ziehts, alle 15 Minuten renne ich aufs Klo. Und schlafen? Vergiss es!», schreibt sie. Was ärgerlich sei, denn wenn das Baby so ein Schreikind wie ihre älteste Tochter werde, würden sie die Augenlider von hinten für die nächsten paar Jahre nicht sehen …