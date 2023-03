Seth Rogen pflichtet ihr bei: «Es gibt viele Leute, die einfach Kinder kriegen, ohne sich Gedanken darüber gemacht zu haben. Einfach weil es für sie selbstverständlich ist, dass dies als nächstes in ihrem Leben zu kommen habe.» Und dann würden sie zurückdenken und sich fragen: «Hätte ich gar keine Kinder haben müssen?» Hätten sie tatsächlich nicht, findet Rogen: «Man braucht keine Kinder. Es gibt schon so viele davon!», sagt er lachend, und fügt an: «Wer schaut sich all diese Kinder da draussen an und sagt sich ernsthaft: ‹Ich wünschte, es gäbe mehr davon›…?»