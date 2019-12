Wie reagiert Töchterchen Sophie auf Mamas wachsenden Babybauch?

Ich frage mich immer, was sie alles schon realisiert und was nicht. So ein Babybauch ist schliesslich etwas Abstraktes, ein Wunder auch für mich als Erwachsene. Manchmal fasst Sophie meinen Bauch an und sagt «Bébé». Sie weiss, was ein Bébé ist. Das zeigt sich jeweils, wenn sie auf der Strasse oder dem Spielplatz eines sieht in einem Kinderwagen. In letzter Zeit ist sie mir gegenüber zudem etwas anhänglicher geworden.