Seit zwei Wochen sind sie nun zurück in ihrem Zuhause in New York City. Hut ab, den ersten grossen Trip mit Flugzeug haben sie also schon gemeistert. «Findley ist ein Rockstar. Auf der ganzen Reise hat er nur etwa zwei Minuten lang geweint. Wenn er nervös wurde, habe ich leise für ihn gesummt, ihn gestillt oder ihm den Nuggi gegeben», verrät die gebürtige Zugerin. Trotzdem seien alle drei nach der Reise «komplett K.O. gewesen».