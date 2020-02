Seit sie Kinder habe, sei ihr klar, wie viel ihre eigenen Eltern für sie und ihre beiden Geschwister geopfert hätten. «Sie waren zum Beispiel an jedem Sport-Match dabei und haben uns von der Seitenlinie angefeuert.», erinnert sie sich. Das Leben in der heutigen Zeit sei so hektisch und voller Ablenkungen. Deshalb schätze sie die simplen Dinge: «Einfach nur das Feuer in einem Kamin zu betrachten, macht mich glücklich.» Ihre eigene Kindheit beschreibt Herzogin Catherine als äusserst glücklich. Deshalb versuche sie, auch ihren Kindern ein glückliches Aufwachsen in einer stressfreien und gesunden Umgebung zu ermöglichen.