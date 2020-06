Dieses Frühjahr verbringt die Familie viel Zeit gemeinsam. «Wegen Corona hatten wir geschlossen.» Doch auch während der Pandemie steht der Spitzenkoch oft am Herd. «Ich hatte anspruchsvolle Gäste», sagt er und lacht. «Nein, meine Jungs sind zum Glück nicht so heikel. Der Kleine probiert alles gerne.» Nach der Frage, was sein Papa am besten koche, antwortet Cla: «Spaghetti mit Tomatensauce.» Nicht ganz so einfach hat es der Spitzenkoch mit Hund Frederik. «Einfaches Hundefutter reicht ihm nicht. Ab und an koche ich für ihn darum ein Ei oder etwas Broccoli.» Heute gibt es Fleischresten aus der Schlossküche und Hüttenkäse für den Appenzeller Sennenhund. «Meine Frau schenkte ihn mir letztes Jahr zum Geburtstag. Ich dachte eigentlich, ich bekomme ein Boot», sagt er und lacht laut. «Wäre es nach meinen Söhnen gegangen, würde er Federer heissen.»