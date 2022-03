Kennen- und lieben lernten sich Sira (ihr Name bedeutet im Orient Verführerin oder Zauberin) und Srdjan durch einen Anruf. «Ich suchte eine Geigerin für ein musikalisches Balkanprojekt, aber ausser mir sollte kein Musiker vom Balkan sein», erzählt Srdjan. Er will so beweisen, dass man diese Musik nicht im Blut haben muss. Entweder bist du musikalisch oder nicht.» Ein befreundeter Musiker empfiehlt Sira. Srdjan ruft aus Serbien in Winterthur an – und sorgt erst mal für Aufregung im Hause Eigenmann. «Meine Mama berichtete aufgelöst, dass ein Anrufer aus dem Ausland nach mir verlangt habe», erinnert sich Sira. Kurz darauf spielt sie bei Srdjan – der zu dem Zeitpunkt in Zürich an der ZHdK Akkordeon studiert und bei einer Tante wohnt – vor und beeindruckt ihn nicht nur musikalisch. «Als ich sie sah, wusste ich, das ist die Frau meines Lebens.» Den Wettbewerb, für den Srdjan Sira als Geigerin engagiert, gewinnt das Paar übrigens – als beste «Balkan-Gruppe».