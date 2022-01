«Jemand hat mich neulich gefragt, woran sich meine Kinder erinnern sollen, wenn sie später an ihre Kindheit zurückdenken? Und ich dachte, das ist eine wirklich gute Frage. Will ich jemand sein, der auch am Wochenende mit den Kindern Mathe- und Rechtschreibhausaufgaben macht? Oder möchte ich, dass sich meine Kinder daran erinnern, dass wir draussen waren, am Lagerfeuer sassen und versucht haben, Würste zu braten, obwohl es zu nass dafür war? Ich möchte, dass sie sich an solche Momente mit mir als Mutter erinnern: an die Familie, die an den Strand geht und klatschnass wird, die Stiefel gefüllt mit Wasser. Kein stressiger Haushalt.»