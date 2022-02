Hegt Kate etwa noch einen Babywunsch?

Für Herzogin Catherine ist der Fall nicht ganz so klar ad acta gelegt. Sie hegt offenbar noch einen Kinderwunsch, wie sie während ihres Besuchs in Dänemark durchblicken liess. Die Schirmherrin der «The Royal Foundation», welche sich für die gesunde Entwicklung von Kindern in ihren ersten fünf Lebensjahren einsetzt, sagte beim Besuch einer Einrichtung, die Eltern-Baby-Kurse anbietet: «Hier komme ich richtig in Babylaune!»