Natürlich sitzen wir nicht alle im selben Boot. Die einen homeschoolen in beengten Platzverhältnissen, die anderen in einem Grand Palais. Die Gemeinsamkeit? Auch royale Eltern scheitern an den Hausaufgaben ihrer Sprösslinge. So ist Fürst Albert etwa ziemlich froh, dass seine Kids Gabriella und Jacques erst süsse 6 Jahre alt sind, denn: «Sie müssen sich noch nicht mit Analysis herumschlagen. Damit hätte ich Probleme», verrät der 62-Jährige im Interview mit dem US-Magazin «People».