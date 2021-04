Und so spielte die Mama eine französische Kellnerin oder empfing ihre drei «Gäste» mal in einem New Yorker Deli, mal in einer Strandbar. Und einmal servierte sie ihnen ihr Dinner gar im Auto – auf Rollschuhen. Dafür kaufte sie extra kleine Tabletts, die sie an den Fenstern befestigen konnten, und bediente sie mit hausgemachten Burgern. «Ich habe mich etwa so oft umgezogen wie Mrs. Doubtfire …»