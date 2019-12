Stellt euch vor, wir würden Harry so bodyshamen: Sein Blick schweift in die Ferne: Träumt er von einem zweiten Kind? Er schaut einem Kind beim Spielen zu: Wünscht der Prinz sich ein weiteres? Harry kratzt sich am Bart: Denkt er über die finanziellen Folgen eines zweiten Kindes nach? Er trägt einen hellblauen Anzug: Es wird ein Junge! Er isst ein rosa Marshmallow: Es wird ein Mädchen! Eben, völlig absurd. Also lassen wir Meghan gestreifte Kleider tragen und ihre Hand auf den Bauch legen ganz ohne Hintergedanken an eine mögliche Erweiterung ihrer Familie.