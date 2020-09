Ursus, Sie sind ebenfalls Vater eines Sohnes. Wieso reist Ihre Familie nicht mit?

Einerseits, weil meine Frau Brigitta in ihrem Job als Tänzerin, Hochschuldozentin und Choreo­grafin sehr engagiert ist und sich schlecht als ­Artisten-Anhängsel eignet. Andererseits ist mein Sohn Jodok mit 14 Jahren schon fast zu alt für ein Zirkusjahr. Er schnuppert gerade Hochbauzeichner und hat anderes im Kopf, als weit weg von seinen Freunden zu sein.

Die ursprünglich geplante Tournee wäre jetzt schon fast vorbei. Was hatten Sie vor?

Nadeschkin: Ich wollte eine Stimmschulung machen in Tibet oder in der Mongolei. Einfach drei Wochen Zeit für mich haben. Zum ersten Mal, seit ich Mutter bin – das hätte mir extrem gutgetan.

War der Lockdown nicht Auszeit genug?

Nadeschkin: Also ich hatte anfangs gar keine freie Zeit im Lockdown. Ich musste mich gleich nach der Absage der Tournee mit viel Homeschooling herumschlagen, anstatt mich von meiner Grippe erholen zu dürfen. Auch Circe habe ich jede Woche auf dem Islikerhof bei Winterthur besucht, um den Draht zu ihr nicht zu verlieren.

Ursus: Wie viele haben wir den Lockdown auch genutzt, um mal wieder alles, was liegen geblieben ist, zu erledigen. Den Austausch mit Artistenkollegen wie Gardi Hutter oder Karl’s Kühne Gassenschau haben wir auf gemeinsamen Wanderungen gepflegt. Und auch an unseren Nummern feilten wir weiter. Jetzt sind unsere Nummern nicht nur fertig, sondern noch fertiger. Es kommt schon Freude auf, das endlich mal zeigen zu dürfen!