Julian Thorner über die schwierige Geburt seines Kindes

Kind und Mutter sind mittlerweile gesund aus dem Spital entlassen worden. Aber auch zu Hause müssen die jungen Eltern unter erschwerten Bedingungen lernen, wie sie mit ihrem Neugeborenen umgehen können. «Unsere Hebamme kommt noch zu uns, aber es ist wie im Spital. Sie hat Handschuhe und Schutzmaske an, fasst uns und das Kind nicht an, sondern instruiert uns nur mit zwei Metern Abstand.» Alles, was nicht vor Ort gemacht werden müsse, werde virtuell erklärt, so Thorner weiter. Er habe aber einen unglaublichen Respekt vor dem Pflegepersonal und den Hebammen: «Das ist unglaublich, was die im Moment leisten. Wirklich!»