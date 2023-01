Mama und Papa sitzen beide an ihrem Laptop, nebenan spielt der zweijährige Sohn auf dem Teppich mit seinen Tierlifiguren. Es ist ein ganz normaler Arbeitstag bei Yaël Meier (22) und Jo Dietrich (26). Sie verbringen diesen in Vitznau LU, in Meiers Elternhaus. Wie immer passt die Grossmutter an drei Tagen pro Woche auf den Kleinen auf. «Ohne sie würde es nicht gehen», erklärt Meier. Den Rest der Woche verbringen sie zu dritt in ihrer Mietwohnung in der Stadt Zürich.