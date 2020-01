Kate hat die Familienlogistik im Griff

Während sich Prinz William auf die Socken macht, um auf Schloss Sandringham über die Zukunft seines kleinen Bruders zu entscheiden, bleibt Kate bei den Kindern. Sie brachte am Montagmorgen die zwei Grossen in die Schule. Denn so ist das in Familien mit zwei berufstätigen Eltern: Die Logistik will organisiert sein.