Doch Wut und Aggression sind in vielen Familien ein Tabuthema. Als besonders unangenehm empfinden viele einen Wutanfall des Kindes in der Öffentlichkeit, «weil wir dann zusätzlich mit fremden Blicken und Kommentaren konfrontiert sind», sagt Caroline Märki. Diese Verurteilung durch andere ist auch bei Kates Arbeit an «Early Years» ein Thema. So lautet eine der Erkenntnisse der Studie, dass sich 70 Prozent der befragten Eltern in Grossbritannien durch andere verurteilt fühlen. Und die Hälfte von ihnen gibt zu, dass sich dies negativ auf ihre psychische Gesundheit auswirkt.