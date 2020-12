Seit ein paar Tagen ist Katy Perry, 36, zurück auf der Bühne. Nach der Geburt von Töchterchen Daisy Dove am 26. August stand - beziehungsweise sass - sie am 22. November bei den American Music Awards zum ersten Mal wieder auf der Bühne. Ein Comeback, auf das sich die Musikerin sehr gefreut hat. «Es ist großartig», sagt sie gegenüber Entertainment Tonight. «Ich bin so dankbar für diese Möglichkeit, mit meinem Job Menschen inspirieren zu dürfen, dass sie ihren Träumen folgen.»