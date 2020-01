Laut der jüngsten Shell-Studie geben 65 Prozent aller Jugendlichen in Deutschland an, Angst vor dem Klimawandel zu haben. Wie interpretieren Sie diese Zahl?

Es zeigt in erster Linie die wachsende Sensibilisierung der Jugendlichen für Umweltthemen. Die Zahl der Angstpatienten mit einer psychischen Angststörung ist bei Jugendlichen in der Schweiz seit Jahren stabil und bewegt sich um 10 Prozent. Rechnet man die Mischformen dazu, also Angst in Kombination etwa mit einer Depression, sind wir bei rund 30 Prozent.