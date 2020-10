Dort leben Laetitias Eltern, die auch Roméos Grosseltern sind, immer noch. Und dort soll nun auch Seidenhuhn Galinetta – so der Name der Henne – aufwachsen. «Bei uns leben bereits mehrere andere Hühner, so ist Galinetta nicht alleine. Und meine Eltern waren selbstverständlich in meinen Plan eingeweiht und damit einverstanden!» sagt Laetitia.