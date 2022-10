1. Jungs pinkeln ihre Eltern an

Es wird geschehen, ganz bestimmt. Euer Bub wird euch anpinkeln. Während dem Windelwechsel fühlen sich neugeborene Bübchen einfach so wahnsinnig wohl, dass sie gerne mal Wasser lassen. Und das kann in ALLE. ERDENKLICHEN. RICHTUNGEN. gehen. Am besten lasst ihr den kuschelig warmen Kinderzimmerteppich neben dem Wickeltisch also vorerst lieber zusammengerollt im Estrich. Und legt auch gleich ein saugfähiges Tuch bereit, mit dem ihr den Pipi-Strahl abfangen könnt, wenns dann los geht. Die Frage ist nicht ob, sondern wann.