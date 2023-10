Antonella Roccuzzo ist die Jugendliebe des Fussballers

Messi ist mit seiner Jugendliebe Roccuzzo bereits seit vielen Jahren zusammen. Offiziell bestätigte er die Beziehung 2009. Am 30. Juni 2017 heiratete das Paar. Dass sie einst seine Frau wird, war ihm bereits mit 13 Jahren klar. Damals schrieb er ihr einen Brief: «Antonella, eines Tages werden wir ein Paar sein.» Inzwischen sind sie sogar dreifache Eltern. Der älteste Sohn Thiago kam am 2. November 2012 zur Welt. Am 11. September 2015 folgte Mateo. Im März 2018 erblickte Sohn Nummer drei, Ciro, das Licht der Welt.