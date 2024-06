Ihr fällt erst jetzt auf, wie oft man im Alltag schwer heben müsse, wo sie das selbst nicht mehr tun sollte. Ausserdem fehlt es ihr an Energie. «Du bist so fix und fertig und müde, dass du nicht in der Lage bist, dir selber etwas zu Essen zu machen, hast aber natürlich den Kohldampf des Jahrhunderts», fasst sie ihren Zustand lachend zusammen. «Ich bin ja jetzt da», sagt Luca Hänni liebevoll. Und das bleibt vorerst auch so. Der nächste Termin auf seinem offiziellen Kalender ist eine Moderation am 16. Juni 2024.