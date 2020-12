Und noch etwas fällt auf: Als Sprössling der «Queen of Pop» hat man wohl – egal ob leibliches oder Adptivkind – einen ausgeprägten Sinn für Stil. So haben sich auch an diesem Abend alle in Schale geworfen. Besonders auffällig sind die Outfits der beiden Söhne, die in ihren Anzügen äusserst schick aussehen. Und Madonna wäre nicht Madonna, wenn sie nicht auch mit über 60 noch allen die Show stehlen würde – ihr Haar trägt sie aktuell rosafarben.