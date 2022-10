Marie Nasemann beklagt sich über dauerndes Mom-Shaming

Doch die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin bietet auch genau so viele Gründe, sie einfach zu mögen: Nebst den oben genannten zum Beispiel die Tatsache, dass sie die Herausforderungen des Elternalltags ganz genau versteht – oder wie die 33-Jährige mal in einem Beitrag auf Instagram schreibt: «… die ständige Übermüdung gepaart mit einem Sammelsurium an Krankheiten, die man durch die Kinder abbekommt. Es gibt Tage da hat man das Gefühl man ist eigentlich nur mit Kackewindeln wechseln, Babykotze aus Kleidung rauswaschen und Essensreste vom Boden aufsammeln beschäftigt. Wenn man nicht gerade 15 Kilo durch die Gegend trägt.» Tut es nicht einfach gut zu lesen, dass es ihr als Mama eben genau so geht wie uns allen manchmal?