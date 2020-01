Max Loong geniesst Familienzeit in Arosa

Die Führung und Expansion des Luxusresorts ist derzeit Max’ Hauptjob. Daneben ist er als Moderator am TV und an Events in der ganzen Welt unterwegs. Am Fernsehen ist der Mann mit malaysischen Wurzeln vor allem in Asien zu sehen, wo er auf MTV Asia einst regelmässig in 100 Millionen Haushalten über den Bildschirm flimmerte. Aber auch in der Schweiz arbeitet er oft, moderierte zum Beispiel am Zurich Film Festival oder die Schneefussball-WM in Arosa. «Dabei sind all diese Jobs weniger anstrengend als Skiferien mit zwei kleinen Kindern», meint er und lacht.