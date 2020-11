«Jetzt, viele Jahre später, in der Isolation und im Lockdown, während ich den Verlust eines Kindes verkraften muss, denke ich an diese Frau in New York. Was, wenn niemand ihr geholfen hat? Was, wenn niemand ihre Trauer gesehen hat? Was, wenn ihr niemand geholfen hat?» Sie wünschte, sie hätte damals angehalten. Ihr sei heute klar, wie gefährlich es sei, wenn alle abgeschottet für sich allein leben würden. «Da gibt es niemanden, der anhält und fragt: Bist du ok?»