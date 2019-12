Blähungen: Ha, schwanger! Hand auf dem Bauch: Schwanger! Blick in die Ferne: So was von schwanger! Das erste Kind ist sieben Monate alt: Allerhöchste Zeit für Baby Nummer zwei! Etwa so ergeht es, ihr habt es erraten, der armen Meghan, 38, einstiger Suitsstar, angetraute Gattin seiner königlichen Hoheit, Prinz Harry, 35, und nun selbst ihres königlichen Zeichens Herzogin von Sussex.